Sürgün ve mobbing davaları Erkan’ı bekliyor

Şahap Kavcıoğlu döneminde Merkez Bankası’na çok sayıda personeli tarafından açılan sürgün ve mobbing davalarının Gaye Erkan’ın başkan olmasıyla çözülmesi bekleniyor.

Erdoğan SÜZER

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Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Hafize Gaye Erkan, ayağının tozuyla bir yandan enflasyonla mücadele cephesinde savaşırken diğer yandan da banka içerisinde biriken psikolojik taciz (mobbing) ve sürgün davalarıyla uğraşmak zorunda kalacak. Siyasi bir yönü bulunmayan Erkan'ın başkanlık koltuğuna oturması, eski Başkan Şahap Kavcıoğlu döneminde sürgüne gönderildiği belirtilen çok sayıda üst düzey bürokrat ile mobbing iddialarıyla banka yönetimine dava açan personelde heyecan yarattı.

KİŞİSEL VERİYE BAKILMIŞ

Dava ve şikayet başvurularının yeni yönetim döneminde liyakatın yeniden uygulanmaya başlaması halinde çözüme kavuşacağı ifade ediliyor. Sürgünlerin yanı sıra başta Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü olmak üzere bazı birimlerin genel müdür ve yardımcıları hakkında personel tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu da ortaya çıktı. Bu birimdeki üst düzey yöneticiler hakkında ayrıca kişisel verileri ele geçirme ve yayma suçlamasıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile TCMB Hukuk Genel Müdürlüğü'ne şikayet başvuruları yapıldığı öğrenildi.

Şikayet dilekçelerinde, yöneticilerin personel bilgisayarlarına girerek kişisel bilgileri ele geçirdiği, e-postaları incelediği, alınan doktor raporlarını, kullanılan izinleri, eski eşlerle yaşanmış boşanma bilgilerini hukuka aykırı bir şekilde kullandıkları iddia edildi. Ayrıca maaş kesme, performans ödememe ve sürgüne gönderme gibi mobbingler sonucu çok sayıda mühendisin kurumdan ayrılmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Seçim bitti, sürgün geldi

Merkez Bankası'nda seçimlerin ardından, bankaya dava açmış ya da yönetimle sorun yaşayan çok sayıda personelin çeşitli illere sürgüne gönderildiği iddia ediliyor. Sürgündeki personelin araştırma ve para politikası, bankacılık ve finansal kuruluşlar ile piyasalar gibi ana faaliyet birimlerinde çalıştıkları belirtildi. Bankada çok sayıda genel müdür yardımcısının tayin adı altında iki-üç kademe aşağıdaki görevlerle sürgüne gönderildiği, yürütmeyi durdurma kararlarının uygulanmadığı iddiaları TBMM'ye soru önergesi olarak da yansımıştı.