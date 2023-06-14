Süt üretimi nisanda azaldı

Bir önceki ay 911 bin 760 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı nisan ayında yüzde 3,5 azalarak 879 bin 602 ton oldu. Süt ürünleri arasında ise en sert düşüş tereyağında yaşandı. Nisanda beyaz et üretimi de aylık yüzde 9,7 azaldı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Nisan ayına ilişkin Süt ve Süt ürünleri Üretimi verisini açıkladı.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4; Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 arttı.

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ayran üretimi yüzde 19,6, inek peyniri üretimi yüzde 2 ve içme sütü üretimi yüzde 0,7 artarken; yoğurt üretimi yüzde 7,1 ve tereyağı üretimi yüzde 16,5 azaldı.

İLK DÖRT AYDA TEREYAĞI ÜRETİMİ SERT DÜŞTÜ

Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, içme sütü üretimi yüzde 8,2, inek peyniri üretimi yüzde 6,2 ve ayran üretimi yüzde 5,6 artarken; yoğurt üretimi yüzde 0,1 ve tereyağı üretimi yüzde 23,4 azaldı.

Bir önceki ay 911 bin 760 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı nisan ayında yüzde 3,5 azalarak 879 bin 602 ton oldu.

Bir önceki ay 138 bin 678 ton olan içme sütü üretimi nisan ayında yüzde 11,6 azalarak 122 bin 660 ton olarak gerçekleşti.

NİSANDA TAVUK ETİ ÜRETİMİ AZALDI

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,6 ve hindi eti üretimi yüzde 0,3 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 9,4 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 12,7 azaldı.

Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,8 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 4,2, hindi eti üretimi yüzde 7,1 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 7,8 azaldı.

Bir önceki ay 199 bin 950 ton olan tavuk eti üretimi nisan ayında yüzde 9,7 azalarak 180 bin 495 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 726 milyon 837 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi nisan ayında yüzde 4,7 azalarak 1 milyar 645 milyon 561 bin adet oldu.

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