Tarımsal girdi enflasyonu temmuzda yüzde 34,3 oldu

TÜİK, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksinin 2023 Temmuz'da aylık bazda yüzde 6,56, yıllık bazda ise yüzde 34,32 arttığını açıkladı. Böylece aylık bazda 13 ayın en yüksek enflasyonu kaydedilmiş oldu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Temmuz’a ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksini açıkladı.

Buna göre, Tarım-GFE 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 6,56, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,32 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 69,23 arttı.

Temmuzda kaydedilen aylık yüzde 6,56’lık yükseliş, son 15 ayın en yüksek artışı olarak kayıtlara geçti. Tarım-GFE son olarak 2022 Haziran’da aylık yüzde 7,92’lik artış kaydetmişti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 5,71, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 11,90 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 29,17, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 76,25 artış gerçekleşti.

AYLIK VE YILLIK ARTIŞIN EN YÜKSEK OLDUĞU KALEMLER

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın az olduğu alt gruplar yüzde 2,26 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 13,20 ile enerji ve yağlar oldu.

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 95,89 ile veteriner harcamaları ve yüzde 89,23 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

Bir önceki aya artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,65 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 2,28 ile tohum ve dikim materyali oldu.

Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 23,76 ile enerji ve yağlar ve yüzde 18,80 ile veteriner harcamaları oldu.

Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 0,38 ile hayvan yemi oldu.

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