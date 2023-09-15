Tarımda üretici enflasyonu ağustosta yükseldi

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), ağustosta yıllık yüzde 76,35, aylık yüzde 3,83 arttı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Ağustos'a ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıkladı.

Buna göre Tarım-ÜFE’de, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,83 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 40,31 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,35 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 97,21 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0,30 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,20 artış ve tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,03 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,16 artış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,39 artış ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 9,17 artış gerçekleşti.

EN ÇOK ARTIŞ SEBZE VE KAVUN-KARPUZDA

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 8,84 ile lifli bitkiler ve yüzde 22,32 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 146,04 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 131,93 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.

Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 16,12 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 1,99 ile lifli bitkiler oldu.

Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise, yüzde 13,87 ile tropikal ve subtropikal meyveler ve yüzde 9,55 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.

İlginizi Çekebilir Ücretli çalışan sayısı temmuzda arttı

İlginizi Çekebilir Bayraktar: 3. nükleer santral için Çin'le anlaşmaya yakınız