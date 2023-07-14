Tarımda üretici enflasyonu haziranda yüzde 57,93 oldu

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) haziranda yıllık yüzde 57,93, aylık yüzde 4,04 arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Haziran’a ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıkladı.

Buna göre Tarım-ÜFE'de, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,04 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 25,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,93 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 110,72 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,70 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 8,90 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 13,23 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,54 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,27 artış ve tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,75 artış gerçekleşti

EN ÇOK ARTIŞ YÜZDE 118’LE KÜMES HAYVANLARINDA OLDU

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 2,10 ile lifli bitkiler ve yüzde 22,51 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 118,96 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 93,66 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 15,42 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 2,64 ile yağlı meyveler oldu.

Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 6,05 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler ve yüzde 5,70 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

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