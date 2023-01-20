Tarımsal girdi enflasyonu kasımda yüzde 121,5’e geriledi

Tarımsal girdi fiyat endeksinde yıllık artış kasımda yüzde 121,49'a geriledi.

Sozcu.com.tr

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Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,38, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 101,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 121,49 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 112,41 arttı.

Tarımsal girdi enflasyonu ekimde yüzde 138,15 ile rekor kırmıştı.



TÜİK verilerine göre, ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,12, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,37 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 101,22, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 124,51 artış oldu.



EN FAZLA ARTIŞ ENERJİDE

Yıllık Tarım-GFE’ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 37,93 ile veteriner harcamaları ve yüzde 65,59 ile makine bakım masrafları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 172,05 ile enerji ve yağlar ve yüzde 151,15 ile bina bakım masrafları oldu.

Aylık Tarım-GFE’ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,95 ile enerji ve yağlar ve yüzde 0,53 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 8,77 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 6,12 ile malzemeler oldu.

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