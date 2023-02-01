Tarladan sofraya 3,5 kat pahalılık

TZOB verilerine göre, bu ay elma 3,5 kat, kırmızı mercimek ve pırasa 3,2 kat, marul 3,1 kat, limon 3 kat pahalıya tüketiciye satıldı.

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ocakta üretici ile market arasında en fazla fiyat farkının yüzde 248,4 ile elmada görüldüğünü, markette 42 ürünün 36’sında fiyat artışı, 6’sında ise fiyat azalışı olduğunu bildirdi.

Elmayı yüzde 223,6 ile kırmızı mercimek, yüzde 218,7 ile pırasa, yüzde 208,9 ile marul, yüzde 196,7 ile limon, yüzde 190 ile kuru üzümün takip etti.

Elma 3,5 kat, kırmızı mercimek ve pırasa 3,2 kat, marul 3,1 kat, limon 3 kat, kuru üzüm ve ıspanak 2,9 kat, portakal 2,8 kat fazlaya tüketiciye satıldı.

42 ÜRÜNÜN 36’SI ZAMLANDI

Bayraktar, üreticide kilogramı 5 lira olan elmanın markette 17 lira 42 kuruşa, 13 lira 84 kuruş olan kırmızı mercimeğin 44 lira 79 kuruşa, 4 lira 50 kuruş olan pırasanın 14 lira 34 kuruşa, 5 lira 14 kuruş olan marulun 15 lira 88 kuruşa, 6 lira olan limonun 17 lira 80 kuruşa ve 25 lira olan kuru üzümün 72 lira 51 kuruşa satıldığını ifade etti.

Markette 42 ürünün 36’sında fiyat artışı, 6’sında ise fiyat azalışı görüldüğünü belirten Bayraktar, şu bilgileri verdi:

EN ÇOK FİYAT ARTIŞI PATLICANDA

“Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 79,8 ile patlıcan oldu. Patlıcandaki fiyat artışını yüzde 46,6 ile yeşil fasulye, yüzde 44 ile kabak, yüzde 42,1 ile salatalık, yüzde 29,1 ile domates takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 43,4 ile lahana oldu. Lahanadaki fiyat düşüşünü yüzde 11,7 ile pırasa, yüzde 2,4 ile maydanoz, yüzde 1,4 ile ayçiçeği yağı izledi.”

Ocakta üreticide fiyatı en fazla düşen ürünün yüzde 17 ile pırasa olduğuna dikkati çeken Bayraktar, bunu yüzde 14,8 ile karnabaharın, yüzde 14,3 ile limonun, yüzde 8,7 ile mandalinanın ve yüzde 0,3 ile beyaz lahananın izlediğini bildirdi.

Bayraktar, üreticide en fazla fiyat artışının yüzde 96,4 ile kabakta yaşandığını, kabaktaki fiyat artışını yüzde 53,6 ile salatalığın, yüzde 47,2 ile domates ve patlıcanın, yüzde 34,3 ile yeşil soğanın, yüzde 33,3 ile havucun ve yüzde 32,1 ile marulun izlediğini ifade etti.

Geçen ay üreticide 34 ürünün 21’inde fiyat artışı olduğunun altını çizen Bayraktar, 5 üründe fiyat düşüşü görüldüğünü, 8 üründe de fiyatın değişmediğini belirtti.

FİYAT DEĞİŞİMLERİNİN SEBEPLERİ

Bayraktar, pırasa, karnabahar, limon, mandalina ve lahanadaki fiyat düşüşlerinin bu ürünlerin arzının artmasından kaynaklandığını, kabak, salatalık, domates, patlıcan, yeşil soğan, havuç ve marulda görülen fiyat artışlarının da bu ürünlere talebin artmasından ileri geldiğini kaydetti.

Aynı ürünün değişik marketlerde çok farklı fiyatlardan satıldığına dikkati çeken Bayraktar, tüketicileri, fahiş fiyattan ürün sattığını tespit ettikleri marketlerden alışveriş yapmamaları yönünde uyardı. Bayraktar, “Tüketicilerimiz semt pazarlarından özellikle meyve ve sebzesini daha uygun fiyatlardan temin edebilir.” ifadesini kullandı. (AA)

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