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Tavuk eti üretimi temmuzda arttı

TÜİK verilerine göre, tavuk eti üretimi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 10,8 artarak 194 bin 912 ton oldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:07 - 13 Eylül 2023 Güncellenme:
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Tavuk eti üretimi temmuzda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2023'e ilişkin Kümes Hayvancılığı Üretimini açıkladı.

Buna göre, temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,4, tavuk eti üretimi yüzde 3,3 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 1,1 artarken hindi eti üretimi yüzde 11,4 azaldı.

Ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,2 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 4,3, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,5 ve hindi eti üretimi yüzde 8,7 azaldı.

TAVUK ETİ ÜRETİMİNDE YÜZDE 10,8’LİK ARTIŞ

Bir önceki ay 175 bin 900 ton olan tavuk eti üretimi temmuz ayında yüzde 10,8 artarak 194 bin 912 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 584 milyon 895 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi temmuz ayında  yüzde 6,2 artarak 1 milyar 682 milyon 907 bin adet oldu.

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