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TCMB Başkanlığı koltuğuna oturan Erkan’dan ilk mesaj

Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan, görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan devraldı.

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TCMB Başkanlığı koltuğuna oturan Erkan’dan ilk mesaj

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevi Şahap Kavcıoğlu’ndan devraldı.

Devir teslim dolayısıyla Merkez Bankasında tören düzenlendi.

İLK SÖZLERİ

Erkan, yaptığı konuşmada, son 2 yıldaki hizmetleri için Kavcıoğlu’na teşekkür ederek, “Zorlu bir süreci ekibiniz ile yürüttünüz. Emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Ülkemiz ve Merkez Bankası çalışanları adına desteğinizi, emeklerinizi ve hizmetlerinizi minnetle hatırlayacağımı bilmenizi isterim.” dedi.

TCMB’ye atanan ilk kadın başkan olan Erkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı görevine getirilen Kavcıoğlu da Erkan’a Türkiye için başarılı çalışmalarının devamını diledi. (AA)

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