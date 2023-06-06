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THY ve ITA Airways temmuz itibarıyla ortak uçuşlara başlayacak

Türk Hava Yolları temmuz itibarıyla ITA Airways ile ortak uçuşlara başlayacağını duyurdu.

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THY ve ITA Airways temmuz itibarıyla ortak uçuşlara başlayacak

Türk Hava Yolları (THY) ve İtalya’nın ulusal bayrak taşıyıcısı ITA Airways, Temmuz itibarıyla ortak uçuşlara başlayacak.

THY’den yapılan açıklamaya göre, imzalanan kod paylaşım anlaşması kapsamında THY kendi uçuş numaralarını ITA Airways’in İtalya’da Roma’dan Brindisi, Bari, Katanya, Floransa, Cenova, Palermo, Lamezia Terme, Torino ve Trieste dahil olmak üzere toplam 9 iç hat uçuşuna koyacak.

ITA Airways ise kendi uçuş numaralarını Roma ve İstanbul arasındaki THY uçuşlarına koyacak. (REUTERS)

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