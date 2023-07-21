Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satışında aykırı ilan sayısını açıkladı
Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışına getirilen son kısıtlamadan sonra aykırılık teşkil eden toplam ilan sayısının 5 binin altına düştüğünü açıkladı.
İnternetten satılan ikinci el fiyatlarının sıfır araç fiyatlarını geçmeyeceği yönünde karar alan Ticaret Bakanlığı, satışlara getirilen kısıtlamaya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
İkinci el motorlu araçların tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerindeki bir fiyattan satılmasının yasaklandığı belirtilen açıklamada, düzenleme için son tarihin 1 Ocak 2024 olarak belirlendiği ifade edildi.
Bugünkü yeni yasak sonrası yapılan yazılı açıklamada, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ilan kısıtlamasının, ilan platformları üzerinden yayımlanan ve düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek toplam ilan sayısının 20 binin üzerinde olduğunun tespit edildiği belirtildi.
“Yapılan kamuoyu bilgilendirmeleri sonucunda bu sayının 15 Temmuz’dan itibaren 7 bin seviyelerine gerilediği gözlemlendi” denilen açıklamada, “Yapılan son incelemede, alınan düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek toplam ilan sayısının 5 binin altına düştüğü anlaşıldı” ifadeleri yer aldı.
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