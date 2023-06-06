TİM Başkanı: Asgari ücret maksimum 300-400 dolar olmalı

Seçim sonrası rekor kıran dolar/TL kuruyla bile mevcut asgari ücrete denk gelen 400 dolara işaret eden TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Asgari ücrette maksimum dolar bazında 300-400 dolar arasındaki seviyeyi koruyabilmeliyiz” dedi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, temmuz ayında ara zam gelmesi beklenen asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçim sonrası rekor kıran dolar/TL kuruyla bile mevcut asgari ücrete denk gelen 400 dolara işaret eden Gültepe, “Asgari ücrette maksimum dolar bazında 300-400 dolar arasındaki seviyeyi koruyabilmeliyiz” dedi.

Yeni kabine öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Vedat Bilgin, asgari ücretin 500 dolar seviyelerine çıkması yönünde çalışmaları olduğunu söylemişti.

Habertürk’e konuşan Gültepe, 500'ü verebiliyorsak, sürdürebilir noktada kalabilmemiz için özel çalışmalar yapılması gerekiyor aksi taktirde sanayi bunu kaldırabilecek durumda değil” dedi ve şöyle devam etti:

500 DOLAR OLMASI İÇİN TEŞVİK İSTEDİ

“Geçmiş döneme bakınca, üretim, yatırım, ihracat politikasına bakınca, dolar bazında bakıyoruz, 300 dolarla 350 dolar arasında olmuştur son 15 yılda. 500 dolar olduğu noktada firmaların rekabetçiliğini koruyabileceği teşvikler ortaya konması lazım.

SSK primleri, KDV, kurumlar vergisi üzerinde teşvikler olabilir. Asgari ücret 500 dolar seviyesine çıkacaksa ihracatçıyı koruyacak uygulamalar ortaya konması lazım aksi taktirde büyümeyi değil küçülmeyi konuşmaya başlarız.”

‘KKM REKABETÇİLİĞİMİZİ KAYBETTİRDİ’

Gültepe ayrıca, ihracatçıların yüksek kur talebine ilişkin de açıklama yaptı.

Kur korumalı mevduat uygulamasından sonra rekabetçiliklerini kaybettiklerini belirten Gültepe, “Kur çok fazla baskılandı ve biz bu noktada rekabetçiliğimizi kaybettik. Mecbur olunan sektörler dışında suyun akışı diğer ülkelere kaydı. Ortalama bütün sektörlerin kaybı yüzde 20 diyebiliriz. İlk 5 ayda yalnızca yüzde 0,2 artış var. 20 milyar dolar ihracat kaybı olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

“Biz yüksek kur istemiyoruz” diyen Gültepe, “Enflasyon ne kadar artıyorsa, kurdaki artışın o şekilde olmasını istiyoruz. Zaten kurun yıl başında 24 olması gerekiyordu” değerlendirmesinde bulundu.

İŞ DÜNYASI ‘EN AZ 10 BİN 500 TL OLUR’ DEMİŞTİ

Öte yandan, geçen hafta sozcu.com.tr’ye konuşan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, temmuz ayında asgari ücrete yüzde 25-35 aralığında bir ara zam geleceğinin konuşulduğunu, bunun da 10 bin 500 TL ila 11 bin 500 TL aralığında bir tutara tekabül ettiğini dile getirmişti.

Sozcu.com.tr’ye konuşan TOBB Türkiye Hizmetler Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ ise, işverene yeni kolaylıklar sağlanması durumunda bu tutarın 12 bin TL'ye kadar çıkabileceğini söylemişti.

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