TİSK Başkanı’ndan asgari ücret açıklaması: Türkiye’deyiz, TL konuşacağız

Asgari Ücret Tespit Komisyon'unda işvereni temsil eden TİSK'in Başkanı Özgür Burak Akkol, yeni Çalışma Bakanı Işıkhan'ı ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin 500 dolar seviyelerine çıkmasına yönelik Akkol, "Türkiye'deyiz, TL konuşacağız" dedi.

Sozcu.com.tr

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Yarın başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde, işvereni temsil eden TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşme gerçekleştirdi.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in asgari ücrete temmuzda yapılacak zamma ilişkin söylediği “Aşağı yukarı 500 dolar seviyesinde bir oran olacak” açıklamasına yönelik açıklama yapan Akkol, “Türkiye’deyiz, TL konuşacağız” dedi.

Akkol, “Bizim görüşümüz, hızlı bir şekilde üçlü mutabakatla bu süreci tamamlamak. Şahsi arzum, bayrama girmeden sürecin tamamlanmasıdır” diye konuştu.

ENFLASYON AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Akkol’un konuşmasının satır başları şu şekilde:

* “Bizim görüşümüz, hızlı bir şekilde üçlü mutabakatla bu süreci tamamlamak. Şahsi arzum, bayrama girmeden sürecin tamamlanmasıdır.

* Komisyon kurları da dikkate alıyor alım gücünü de dikkate alıyor yüzden fazla parametre değerlendiriliyor. İyi niyet var, enflasyon düşüş trendinde. Buna rağmen ara dönem artış yapılmasında mutabıkız.

* Önemli olan istihdamı aksatmayacak dengeli, çalışanın da işverenin de isteğini dikkate alan bir artış Türkiye’deyiz TL konuşacağız.

* İşveren desteğinin artırılarak devam etmesi konusunu sayın bakanımıza ilettik. İşverenin üstündeki yükün azaltılması için bu desteğin artırılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.”

ESKİ BAKAN 500 DOLAR DEMİŞTİ

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in asgari ücrete temmuz zammı için yaptığı “Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak” açıklaması gündem olmuştu. Ücretlere eklenmesi beklenen refah yapı ile birlikte 12 bin lira seviyesi konuşulurken işçi temsilcilerinin gündemi ise enflasyon ve döviz fiyatlarının alım gücü…

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