TL değer kaybında Ruble ve Peso’yu solladı

Türk Lirası 22 gelişen ülke arasında açık ara dolar karşısında en büyük kayba uğradı. Arjantin Pesosu bile TL’den daha az hasar aldı.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Ekonomistlerin ve finans uzmanlarının “kasıtlı devalüasyon” olarak nitelendirdiği TL'nin nerede dengelenebileceği, yerli ya da yabancı, her kesim tarafından sorgulanıyor. Dolar dün 26.12 seviyesindeki tarihi zirvesine yakın seyrederken, TL dolar karşısında son 1 ayda yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.

İKİ HEDEF VAR

23 ülkenin yer aldığı gelişmekte olan piyasalarda, TL dolara karşı son 1 aylık kaybı ile diğer para birimlerini açık ara solladı. Dolar karşısında TL'nin yüzde 20'lik kayıpla ilk sırada olduğu listede, Rus Rublesi yüzde 9'luk kayıpla ikinci oldu. Arjantin Pesosu'nda aylık değer kaybı ise yüzde 7'ye ulaştı. Bu üç ülkenin ardından gelen Çin Yuan'ı, Malezya Ringgiti ve Tayvan Doları'nın aylık kaybı ise yüzde 2'yi bulmadı. Türkiye'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğindeki yeni ekonomi yönetimiyle düşük faiz politikasından en azından bir süre, uzaklaşması bekleniyor.

Ekonomistlere göre yeni ekonomi yönetiminin iki hedefi var. İlki faiz artışlarıyla Batı'dan sıcak para getirmek. İkincisi ise faiz artışlarını düşük, enflasyonun altında tutarak TL'ye değer kaybettirerek Doğu sermayesinden doğrudan yatırım çekebilmek. Doğrudan yatırım avına Körfez'den başlayan yeni ekonomi yönetimine en büyük desteğin değer kaybıtetiklenen TL'den geldiğini ifade eden Ekonomist Güldem Atabay, “Önümüzdeki süreçte ülkeye gelecek Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Ara bistan doğrudan yatırımlarının Türkiye'ye çekilebilmesinin yolu ucuzlatılan TL'den geçiyor” yorumunu yaptı.

G. Afrika Randı ilk sırada

ABD'li haber ajansı Bloomberg verilerine göre, 23 gelişen ülke para birimi arasından 12 tanesi dolar karşısında aylık değer kazancı sağladı. Dolara karşı en iyi aylık performansını gösteren para birimi yüzde 4.8 kazançla Güney Afrika Randı oldu. En iyiler arasında ikinci sırayı yüzde 4.2 kazançla Kolombiya Pesosu aldı. Polonya Zilotisi ise yüzde 3.3 aylık değer kazancı ile öne çıktı. Brezilya Reali ve Meksika Pesosu'nun her ikisi de dolar karşısında son 1 ayda yüzde 3.1 yükseliş kaydetti.