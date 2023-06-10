TL değer kaybında sınır tanımıyor

Bir zamanlar 1 dolar, 1.1 liraydı... Neredeyse 2 para birimi kafa kafayaydı... TL uluslararası piyasalarda itibarlıydı. Vatandaşın alım gücü neredeyse dolara eşitti.

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Hülya K. ORUÇOĞLU

Türk Lirası'nın dolar karşısında yaşadığı değer kaybı her geçen gün artıyor. Uygulanan yanlış para politikalarının bir sonucu olarak TL sadece dolar ve Euro karşısında değil, haritada yerini bulmakta zorlanabileceğimiz para birimleri karşısında da TL'nin kayıpları büyük oldu. TL'deki büyük değer kaybı dolayısıyla 1 Gürcüstan Larisi 8.69 liraya, 1 Bulgar Levası 12.87 liraya ulaşınca Türkiye komşu ülkeler için adeta alışveriş cennetine döndü. Bulgarlar temel ihtiyaçlarının yanı sıra ilaç almak için bile Edirne'ye akın ederken, Gürcü Larisi TL karşısında değer kazandıkça Gürcüler de tüm ihtiyaçlarını Artvin ve Rize'de karşılamaya başladı.

1 Azerbaycan Manatı 13.75 TL'ye çıkarken, 1 Bosna Hersek Markı 12.87 TL'den işlem görmeye başladı. 1 İsrail Yeni Şekeli'nin 6.49 TL'ye yükselmesiyle Türkiye'nin sahilleri İsrailli turistlerin akınına uğradı. 1 Tunus Dinarı 7.53 TL, Türkmenistan Manatı ise 6.68 liradan işlem görüyor.

1 CAYMAN DOLARI 28 TL

TL'nin kayıpları komşu ülkelerle de sınırlı kalmadı. Meksika Körfezi'nin güneydoğusundaki Batı Karayip Denizi'nde yer alan Cayman Adaları'nın parası 1 Cayman Adaları Doları 28.07 TL oldu. Makao Patakası 2.90 liradan alıcı bulmaya başlarken, Fiji Doları ise 10.51 liraya fırladı.

5 yılda TL'nin kaybı yüzde 80'i buldu

– Seçimden sonra Türkiye adeta yeni bir kur şoku yaşarken, dolar dün 23.56 lira ile yeni zirvesini test etti. TL, önceki gün dolar karşısında yüzde 7 değer kaybı ile küçük bir devalüasyon yaşarken, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu olan 14 Mayıs'tan bu yana yüzde 16.8 değer kaybı yaşadı. TL'nin yılbaşından bugüne dolar karşısındaki değer kaybı ise yüzde 20.5'i buldu. TL, son 5 yılda dolar karşısında yüzde 80'nin üzerinde kayıp yaşadı.