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TL’nin bir yıllık öngörülen oynaklık göstergeleri 15 yılın zirvesinde

Finansal veri sağlayıcısı Fenics'in açıkladığı verilere göre, TL'nin bir yıllık öngörülen oynaklık göstergesi son 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 45.46'ya çıktı.

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TL’nin bir yıllık öngörülen oynaklık göstergeleri 15 yılın zirvesinde

 Finansal veri sağlayıcısı Fenics’in açıkladığı verilere göre, TL’nin bir yıllık öngörülen oynaklık göstergesi son 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 45.46’ya çıktı.

Yatırımcılar, seçim sonuçlarına göre yeniden cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan’ın sürdürülebilirliği eleştirilen ekonomi politikalarında bir değişim yapıp yapmayacağına odaklandı.

SEÇİM SONRASI DOLAR/TL’DE ARTIŞ HIZLANDI

Öte yandan, dolar/TL’de seçim sonrasında artış hızlandı.

Kur bugün 20,65’in üzerinde güne başladı. Bu sabah dolar/TL'de 20,77, Euro/TL'de 22,80 ile rekor seviye görüldü.

Erdoğan hafta başında AKP kadrolarında uzun yıllar ekonomi yönetiminde görev alan Mehmet Şimşek ile görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşme sonrasında uluslararası kabul görmüş ekonomi politikalarıyla öne çıkan Şimşek'in yeni kabinede görev alabileceğine yönelik piyasalarda artan beklentilerle bankacılık öncülüğünde borsa sert yükseldi. Eurobond getirleri ve CDS ise geriledi. (REUTERS, SOZCU.COM.TR)

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