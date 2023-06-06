‘TL’nin itibarı, milletin itibarıdır’ diyorlardı itibarı 5 paralık ettiler

Erdoğan’ın bu sözleri sarf etttiği günden bu yana TL, dolar karşısında yüzde 92, Euro karşısında ise 90 değer kaybetti. Üstelik lariden riyale, rubleden manata komşu ülkelerin para birimleri hiçbir şey yapmadan TL karşısında değer kazanıyor.

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Hafta sonu ekonomi yönetiminin değişimi ile ekonomi politikalarında yeni bir sayfa açılmış gözüküyor. Tüm dikkatler Türk Lirası'nın ne kadar daha değer kaybedeceğine çevrildi. 28 Mayıs sonrası seçimleri geride bıraka Merkez Bankası, döviz kurlarının iplerini gevşetince dolar hızla 21 liranın üzerine yerleşti. Türk Lirası'nın değer kaybı trajik bir hal alırken, Türk para biriminin ilk kez bir simgeye kavuştuğu 1 Mart 2012'de, Erdoğan'ın yaptığı konuşma bir kez daha gündeme geldi. Dönemin başbakanı Erdoğan, TL'nin simgesinin tanıtırken, “Para, tıpkı bayrak gibi, tıpkı milli marş gibi, bir ülkenin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeler. Paranın itibarı, ülkenin itibarıdır, milletin itibarıdır. Ama maalesef, bu ülkede, paranın itibarıyla birlikte ülkenin itibarını da uzun yıllar boyunca beş paralık ettiler” ifadelerini kullanmıştı. Bu konuşmanın yapıldığı sırada dolar 1.75 lira, Euro ise 2.33 lira seviyesindeydi. O günden bu yana Türk Lirası, dolar karşısında yüzde 92, Euro karşısında ise 90 değer kaybetti. Son 11 yıl TL'nin göz göre pula dönüştüğü, para politikasının itibarsılaştığı ekonomik çalkantılarla geçti.

PULA DÖNÜŞTÜ

Türk Lirası dolar karşısında günden güne erirken, komşu ülke para birimleri karşısında da ağır darbe aldı. Türk Lirası'nın değer kaybetmesi sonrasında komşu ülkeler de Türkiye'yi adeta ‘ucuzluk cenneti' olarak görmeye başladı. Lariden riyale, rubleden manata her birinin TL karşısındaki değeri son bir buçuk yılda yüzde 100'ün üzerinde arttı.

TL, komşu paraları karşısında tuş oldu

İlk kez 1 Ocak 2009'da cüzdanımıza giren 200 liralık banknotun değeri diğer para birimleri karşısında adeta kuşa döndü. 1 Mart 2012'de 200 lirayla 1.75 TL'den 114 dolar, 2.33 TL'den 86 Euro alınıyordu. Aradan 11 yıl geçti ve bugün en büyük banknotumuz yine 200 TL. Bugünün 200 lirası 9.4 dolar, 9.7 Euro ediyor. 1 Mart 2012'de 1 Bulgar Levası ödeyerek 1.19 lira alınabiliyorken, güncel kura göre 1 Bulgar Levası 11.61 liraya karşılık geliyor. Son dalgalanmalarla birlikte 1 Gürcistan Larisi, 8.14 liraya eş değer oldu. 11 yıl önce 1 lari ile 1.10 lira alınabiliyordu.