TMSF, Akbulut Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü satışa çıkardı
TMSF, Akbulut Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü ihale yoluyla satışa çıkardı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Akbulut Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü ihale yoluyla satışa çıkardı.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, TMSF’nin kayyım olarak atandığı Akbulut Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ’ye ait mal, hak ve varlıklardan oluşturulan Akbulut Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 102 milyon TL muhammen bedel üzerinden ihale edilecek.
İhale 27 Eylül’de yapılacak, 26 Eylül’e kadar teklif verilebilecek. (REUTERS)