TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı

Denser Denizli Serbest Bölge Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, borçlarından dolayı TMSF tarafından satışa çıkarıldı.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bir şirketi daha satacak. Satışa konulan, “Denser Denizli Serbest Bölge Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili ilan bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Şirketin muhammen bedeli 69 milyon 500 bin TL olarak hesaplandı.

Satış ihalesi, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 22 Şubat 2023 günü düzenlenecek. İhaleye 21 Şubat’a kadar teklif verilebilelecek.

Resmi Gazete’de satışla ilgili detaylar şu ifadelerle açıklandı:

“Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme borçlusunun borcundan dolayı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

(“6183 sayılı Kanun”) hükümleri uyarınca haczedilen gayrimenkuller, menkuller ve

sözleşmelerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (“Kurul”) kararı ile oluşturulan “Denser Denizli Serbest Bölge Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun

134'üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük

Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve

açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal

takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa

çıkarılmıştır

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