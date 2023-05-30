TOBB Başkanı: Oda-borsa camiamız da yeşil pasaportu hak ediyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB 79. Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'nde konuştu. Hisarcıklıoğlu, "Oda-borsa camiamızın da yeşil pasaportu fazlasıyla hak ettiklerini düşünüyoruz" dedi.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin seçim sürecini sükunetle tamamladığını belirterek, “Artık seçimleri geride bırakma, dengeleri yerine oturtma, daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için hep birlikte çok çalışma zamanıdır” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla TOBB 79. Genel Kurulu kapsamında Birlik merkezinde düzenlenen Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni’nde konuştu.

YEŞİL PASAPORT İSTEDİ

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’yi yurt dışında en üst düzeyde temsil eden özel sektörün dış temaslarının kolaylaştırılması gerektiğini söyledi. “Oda-borsa camiamızın da yeşil pasaportu fazlasıyla hak ettiklerini düşünüyoruz” diyen Hisarcıklıoğlu, bu konuda müjde geleceğine inandıklarını ifade etti.

Öte yandan, TOBB’un 79. Genel Kurulu nedeniyle Birlik merkezine kurulan dev çadırın bir kısmı, Ankara’da etkili olan yoğun yağış nedeniyle çöktü. (AA)

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