TOBB Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu, 79. Genel Kurul'da birlik başkanlığına yeniden seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında bir araya gelerek, yeni görev dağılımını gerçekleştirdi.

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TOBB’dan yapılan açıklamaya göre, birliğin görev dağılımı şöyle oluştu:

“Ali Kopuz (İstanbul Ticaret Borsası), Salih Zeki Murzioğlu (Samsun Ticaret ve Sanayi Odası), Tamer Kıran (İMEAK Deniz Ticaret Odası), Şekib Avdagiç (İstanbul Ticaret Odası) ve Ender Yorgancılar (Ege Bölgesi Sanayi Odası) Başkan Yardımcısı seçildi.

Faik Yavuz’un (Ankara Ticaret Borsası) sayman üye olduğu birlikte, Selçuk Öztürk (Konya Ticaret Odası), Cengiz Günay (Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası), Zeki Kıvanç (Adana Sanayi Odası), Engin Yeşil (Diyarbakır Ticaret Borsası), Hakan Ülken (Aydın Ticaret Odası), Şaban Aziz Karahmehmetoğlu (Rize Ticaret ve Sanayi Odası), Mehmet Büyüksimitçi (Kayseri Sanayi Odası), Mustafa Cihat Lokmanoğlu (Mersin Deniz Ticaret Odası), İbrahim Burkay (Bursa Ticaret ve Sanayi Odası), Seyit Ardıç (Ankara Sanayi Odası), Işınsu Kestelli (İzmir Ticaret Borsası), Ali Çandır (Antalya Ticaret Borsası), Mehmet Tuncay Yıldırım (Gaziantep Ticaret Odası) ve Saim Özakalın (Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası) üye olarak belirlendi.” (AA)

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