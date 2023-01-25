TOKİ sonuçları Bursa ve Burdur için belli oluyor

TOKİ kura sonuçları Bursa ve Burdur için belli oluyor. Bursa'da inşa edilecek bin 550 konut için kura çekimi 28 Ocak'a kadar devam edecek, bin 116 konutun yer alacağı Burdur için kura çekimi ise bugün tamamlanacak. TOKİ sonuçları için canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından takip edebilecek.

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TOKİ 6. etap sosyal konut kura çekilişi 27 Ocak tarihine kadar 7 ilde 24 bin 636 konut için yapılıyor. TOKİ kura sonuçları 18 Ocak’ta Antalya kura çekimi ile belli olmaya başladı.

TOKİ KURA TARİHLERİ BELİRLENDİ

18-22 Ocak: Antalya 7.150 konut

22 Ocak: Yalova 800 konut

23- 24 Ocak: Isparta

23-28 Ocak: Bursa

25 Ocak: Burdur

26-27 Ocak: Denizli

“Mart 2023'e kadar konutlar için tüm kuraların tamamlanması planlanıyor”

Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekimi belirtilen tarihlerde başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

BURSA’DA KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yürütülen “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında Bursa’da inşa ettirilecek konutların hak sahipliği kuraları çekilmeye başlandı.

Karacabey ilçesi Karakoca Mahallesi’nde yaptırılacak 3 bin 316 konut için hak sahiplerini belirleme kurası, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, kura çekiminden önce yaptıkları konuşmada, sonuçların hak sahipleri için hayırlı olmasını diledi.

Noter huzurundaki kura çekimine 10 bin 978 başvurunun yapıldığı açıklandı.

Projeye başvuran 9 şehit yakını da kurasız hak sahibi oldu.

Toplamda 177 bin 479 başvurunun yapıldığı projenin kura çekimi, engelliler ve emekliler için devam ediyor.

Bursa’da inşa edilecek 8 bin 650 konut için hak sahibi belirleme kuraları 28 Ocak’a kadar sürecek. AA