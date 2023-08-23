Toplu sözleşme memur zammı ne zaman, nasıl belli olacak?

Memur ve memur emeklilerinin zammı için yapılan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri sona erdi ancak Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında 2024 ve 2025 yıllarındaki zam oranlarında anlaşma sağlanamadı. Hükümetin tekliflerinin kabul görmemesi üzerine, toplu sözleşme memur zammı için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek, en geç 31 Ağustos'a kadar kararını açıklayacak.

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2024-2025 dönemi için memur zammı için yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda anlaşma sağlanamadı. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenecek. Hükümetin memur sendikalarına yaptığı ikinci teklif 2024’ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025’in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 şeklinde olmuştu.

TOPLU SÖZLEŞME MEMUR ZAMMI NE ZAMAN, NASIL BELLİ OLACAK?

Kamu işveren heyetinin ilk teklifi 14 Ağustos'ta sundu.

Hükümetin ikinci teklifi ise 17 Ağustos ve 22 Ağustos’ta görüşüldü.

Teklifler sonrasında hükümet ve memur temsilcileri arasında memur zammı için bir anlaşma olmaması nedeniyle Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar memur zammı için toplu sözleşme kararını açıklayacak.

HAKEM HEYETİ KARAR VERECEK

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında dün saat 20.30'da başlayıp, bugün saat 03.40'da sona eren görüşmelerin ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yalçın, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesinin sonuçlandığını belirterek, şöyle konuştu:

“Oransal kısımda mutabakat sağlayamadık. Oransal kısım hakeme gidecek ve tahkim süreci başlayacak ama genel toplu sözleşmeye ilişkin oransal zammın dışındaki kısımlarda önemli başlıklarda kazanımlar olduğu gibi 11 hizmet kolunda mutabakatla toplu sözleşme sonuçlandı.”

MEMUR-SEN’İN TALEBİ

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

HÜKÜMETİN İKİNCİ TEKLİFİ

Buna karşın Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos’taki ilk teklifinde 2024’ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025’in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos’ta ise teklifini 2024’ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025’in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 şeklinde revize etmişti.

“GÖSTERMELİK TEKLİF” İDDASI

Hükümetin pazarlık masasına enflasyon tahmininin çok altında teklif getirmesinin arka planında marttaki yerel seçimlerin yattığı iddia edildi. Ekonomi yönetiminin, önce masaya teklif sunmak istemediği, yüzde 14+9 teklifi göstermelik amaçlı getirmek durumunda kaldığı belirtiliyor. İktidarın, toplu sözleşme zammını hakem heyetine bırakıp, yıl başında ilave seçim zammı vererek yerel seçimlerde avantaj sağlamayı hedeflediği, bu nedenle masadan olabildiğince düşük zam ile kalkmaya çalıştığı iddia edildi.