Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı nisanda düştü

TÜİK'e göre, nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen aya göre yüzde 6,4 azalırken ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 78,2 arttı.

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TÜİK, 2022 Nisan'a ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre, nisan ayında 179 bin 504 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 6,4 azaldı.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,2’sini motosiklet, yüzde 37,7’sini otomobil, yüzde 9,8’ini kamyonet, yüzde 4,2’sini traktör, yüzde 2,1’ini kamyon, yüzde 0,5’ini minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ÖNCEKİ AYA GÖRE AZALDI

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 6,4 azaldı.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 5,1 artarken, özel amaçlı taşıtta yüzde 48,4, minibüste yüzde 27,2, kamyonette yüzde 21,7, traktörde yüzde 16,7, kamyonda yüzde 14,8, otomobilde yüzde 11,3 ve otobüste yüzde 6,7 azaldı.

Geçen yılın aynı ayına göre ise trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 50,9 arttı.

Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 119,5, motosiklette yüzde 85,7, kamyonda yüzde 37,0, kamyonette yüzde 31,1, otomobilde yüzde 30,4, traktörde yüzde 25,9, otobüste yüzde 17,8 artarken özel amaçlı taşıtta ise yüzde 14,6 azaldı.

TOPLAM TAŞIT SAYISI 27 MİLYON 114 BİN

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı nisan ayı sonu itibarıyla 27 milyon 114 bin 311 oldu.

Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,6’sını otomobil, yüzde 16,1’ini motosiklet, yüzde 16,1’ini kamyonet, yüzde 7,8’ini traktör, yüzde 3,5’ini kamyon, yüzde 1,8’ini minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Nisan ayında 1 milyon 25 bin 170 adet taşıtın devri yapıldı.

Nisan ayında devri yapılan taşıtların yüzde 69,7’sini otomobil, yüzde 15,8’ini kamyonet, yüzde 8,3’ünü motosiklet, yüzde 2,5’ini traktör, yüzde 1,7’sini kamyon, yüzde 1,5’ini minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

NİSANDA 67 BİN OTOMOBİLİN KAYDI YAPILDI

Nisan ayında 67 bin 712 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 17,5’i Fiat, yüzde 10,0’ı Renault, yüzde 8,2’si Peugeot, yüzde 6,5’i Opel, yüzde 5,7’si Volkswagen, yüzde 5,5’i Hyundai, yüzde 5,5’i Dacia, yüzde5,0’ı Toyota, yüzde 4,6’sı Mercedes-Benz, yüzde 4,4’ü Skoda, yüzde 4,1’i Citroen, yüzde 3,5’i Ford, yüzde 3,1’i BMW, yüzde 3,0’ı Audi, yüzde 2,3’ü Honda, yüzde 1,8’i Kia, yüzde 1,5’i Seat, yüzde 1,4’ü Chery, yüzde 1,1’i Volvo, yüzde 1,0’ı Nissan veyüzde 4,2’si diğer markalardan oluştu.

Ocak-nisan döneminde 640 bin 414 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 78,2 artarak 640 bin 414 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 35,3 azalarak 8 bin 701 adet oldu.

Böylece ocak-nisan döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 631 bin 713 adet artış gerçekleşti.

Ocak-nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 272 bin 378 adet otomobilin yüzde 35,7’si 1300 ve altı, yüzde 24,0’ı 1401-1500, yüzde 21,1’i 1301-1400, yüzde 9,0’ı 1501-1600, yüzde 7,0’ı 1601-2000, yüzde 0,8’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 272 bin 378 adet otomobilin yüzde 33,9’u beyaz, yüzde 31,3’ü gri, yüzde 11,9’u mavi, yüzde 8,9’u siyah, yüzde 7,2’si kırmızı, yüzde 3,1’i yeşil, yüzde 2,3’ü turuncu, yüzde 0,7’si kahverengi ve yüzde 0,5’i sarı renkli oldu.

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