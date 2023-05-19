TRT emeklisine maaş tırpanı

Binlerce TRT emeklisinin aylığı ek göstergelerin değişmesi nedeniyle düştü. Emekli aylığından yapılan kesintiler 3 bin 500 lirayı buldu.

Erdoğan SÜZER

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SÖZCÜ, iktidarın seçim müjdesi diye açıkladığı 3600 ek gösterge düzenlemesinin TRT ve MİT emeklileri için kabusa dönüştüğünü yazdı. Ek gösterge düzenlemesiyle TRT'den yıllar önce 2200, 5200, 6100 ve 6400 ek gösterge ile emekli olanların emekli aylıklarında kesinti yapıldığı ortaya çıktı. Binlerce TRT emeklisinin aylığı, bu kesintiler nedeniyle 200 TL ila 3 bin 500 lira arasında azaldı.

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri başta olmak üzere bazı memur ve emeklilerin ek göstergesi yılbaşından itibaren 3600'e çıkartılırken, diğer memurların ek göstergesi de 600 puan artırıldı. Ancak düzenlemenin TRT ve MİT'i kapsamadığı sonradan ortaya çıktı. SGK, bu kurumlardan emekli olmuş binlerce kişiye 3600 ek göstergeyle yaptığı zammı iptal edip ödediği fazla parayı maaşlardan kesmeye başladı.

MAAŞLAR DA DÜŞTÜ

Ancak 3600 ek gösterge düzenlemesinin, TRT ve MİT'ten yıllar önce emekli olmuş binlerce kişinin emekli aylığında düşüşlere yol açtığı da ortaya çıktı. Düzenlemeyle ek gösterge tablosu yeniden düzenlenip tazminat yansıtma oranları güncellenince geçmişte 2200, 5200, 6100 ve 6400 ek gösterge üzerinden emekli olanların aylıklarında önemli düşüşler oldu. Düzenlemenin geriye doğru yürütülerek maaşların düşürülmesine tepki gösteren emekliler, kazanılmış haklarının ellerinden alındığını söylediler.

ÖNCE ZAM, SONRA KESİNTİ

Örneğin 5200 ek gösterge ile emekli olanlara önce 600 ek gösterge eklenerek 5800'e yükseltildi. Böylece yüzde 165 tazminat yansıtma oranı uygulanarak 1 Ocak 2023'ten itibaren bu emeklilerin aylığına zam yapıldı. Ancak düzenleme kapsamında olmadıkları anlaşılınca bu sefer tekrar 5200 ek göstergeye çekildi. Bu emeklilerin tazminat yansıtma oranı da yüzde 145'e düşürülünce emekli aylığı da düştü.

Aynı şekilde ek göstergeleri yanlışlıkla 2200'den 2800'e yükseltilen emeklilerin yüzde 85 olan tazminat yansıtma oranı yeni tabloya göre yüzde 55'e düşürülünce ellerine geçen emekli aylıkları düştü. 6400 ek göstergeli daire başkanlarının da önce 7000 ek göstergeye çıkarılıp sonra tekrar 6400'e indirilirken tazminat yansıtma oranı yüzde 195'ten yüzde 165'e indirilmesi sonucunda emekli aylıklarında 3 bin ila 3 bin 500 lira kayıp yaşandığı belirtildi. 6100 ek göstergeyle emekli olanların emekli aylığındaki kayıp ise 200 TL civarında hesaplandı.

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