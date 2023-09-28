TÜİK: Ekonomiye güven eylülde arttı
Seçim sonrası kur artışı ve zamların da etkisiyle düşen ekonomik güven endeksi mayıs ayından bu yana ilk kez arttı. Endeks, eylülde yüzde 1,3 artarak 95,4 değerini aldı. Ancak endeksin 100'den küçük olması ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Eylül’e ilişkin Ekonomik Güven Endeksini açıkladı.
Buna göre, ekonomik güven endeksi ağustos ayında 94,1 iken, eylül ayında yüzde 1,3 oranında artarak 95,4 değerini aldı.
Endeks eylülde artış gösterse de, seçimlerin yapıldığı mayıs ayında 103,7 değerine ulaşan endeks, seçim sonrasındaki dört ayda 8,3 puan gerilemiş oldu.
Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
TÜKETİCİ GÜVENİ ETKİLİ OLDU
Bir önceki aya göre eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 5,1 oranında artarak 71,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında artarak 105,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2 oranında azalarak 113 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3 oranında artarak 117,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında artarak 88,3 değerini aldı.