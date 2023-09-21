Tüketici güveni eylülde arttı

TÜİK'e göre tüketici güven endeksi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 5,1 oranında artarak 71,5 oldu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ağustos ayında 68,0 iken eylül ayında yüzde 5,1 oranında artarak 71,5 oldu.

Böylece üç aydır düşüş kaydederek 14 ayın dibini gören endeks, eylülde yeniden yükselişe geçmiş oldu.



Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.



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