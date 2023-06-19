Tüketici güveni haziranda geriledi
Tüketici güven endeksi, mayıs ayında 91,1 iken haziran ayında yüzde 6,5 oranında azalarak 85,1'e geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Haziran’a ilişkin Tüketici Güven Endeksini açıkladı.
Buna göre, tüketici güven endeksi, Mayıs ayında 91,1 iken Haziran ayında yüzde 6,5 oranında azalarak 85,1 oldu.
Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.
HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ
Alt endekslere bakıldığında mevcut dönemde hanenin maddi durumu haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalarak 69,1’e geriledi.
Aynı dönemde ‘gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi’ yüzde 8,8 azalarak 85,8’e indi.
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi yüzde 7,8 azalarak 92,7’ye gerilerken; gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 6,2 azalarak 93 değerine indi.