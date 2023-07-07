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Tüketici kredilerindeki banka ve sigorta muameleler vergisinde artış

Tüketici kredilerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi.

Yayınlanma: 08:21 - 07 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Tüketici kredilerindeki banka ve sigorta muameleler vergisinde artış

Banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) nispetlerinin tespitine ilişkin karar kapsamında yer alan tüketici kredisi BSMV oranı yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkarıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

ŞANS OYUNLARINDA DA VERGİ ARTIŞI YAPILDI

Aynı gazetede yer alan diğer bir Cumhurbaşkanı kararı kapsamında, şans oyunlarında da vergi artışı yapıldı. Şans oyunları vergisi; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 5’ten yüzde 10’a, at yarışlarında yüzde 7’den yüzde 14’e ve diğer şans oyunlarında yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarıldı. (REUTERS)

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