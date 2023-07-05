Turistlerin akın ettiği kentte büyük kriz! Kebapçılardan dev protesto

Türkiye'nin en önemli gastronomi kentlerinden Gaziantep'te kriz... Artan et fiyatlarıyla başa çıkamayan esnaf kepenk indirme kararı oldu. 250 kebapçı ve lokanta esnafı bir hafta boyunca dükkan açmayacak.

Ahmet KAYA

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Gaziantep Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar Tatlıcılar Baklavacılar ve Kafeteryacılar Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci, artan et fiyatlarıyla ilgili somut adımlar atılmaması halinde 250 esnafın 1 hafta süreyle işyerlerini kapatacağını açıkladı.

Bayram öncesinde 330 TL olan bir kilo etin 430-440 TL'den satılmaya başlandığını belirten Katmerci, “İki gün piyasayı takip edeceğiz, et fiyatları ile ilgili beklentilerin karşılanmaması durumunda esnaf ve GTO'ya bağlı işletmeler bir hafta boyunca kapanmaya gidecek” dedi.

HEM ESNAFI HEM VATANDAŞI ZORLAYACAK

Yaklaşan tehlikeyle ilgili uyarı niteliğindeki kapatma eylemine 250 kebapçı ve lokanta esnafının katılacağını kaydeden Katmerci, ayrıca Gaziantep Ticaret Odası üyesi işletmelerin de kendilerine destek verdiklerini vurgulayarak, “GTO üyeleri ile birlikte böyle bir eylem yapacağız. Piyasanın istenen seviyeye inmemesi durumunda tüm paydaşlarla toplantı yaparak, kararımızı duyuracağız'' diye konuştu.

Ete yapılan zam oranının çok yüksek olduğunu kaydeden Katmerci, ‘'Normal şartlarda zam yapılmaması gerekirdi. Ancak, asgari Ücret zammı, vergi, stopaj gibi konular devreye girince zam kaçınılmaz oldu. Zam miktarının ise 360 TL bandında olması gerekirdi. Oysa, belirlenen rakam 440 TL bandında. Bu da hem esnafı hem de vatandaşı zorlayacak. Fiyatların önüne geçilmesi için yetkililerin destekler başta olmak üzere, tüm tedbirleri alması gerekiyor. İnsanların evine bir kilo et alıp götürebilmeli'' diye konuştu.

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