Turizm geliri ikinci çeyrekte yüzde 23,1 arttı

TÜİK verilerine göre, turizm geliri nisan, mayıs ve haziran aylarından oluşan II. Çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 23,1 artarak 12 milyar 975 milyon 307 bin dolar oldu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) II Çeyrek: 2023 Nisan-Haziran dönemine ilişkin Turizm İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan II. Çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 23,1 artarak 12 milyar 975 milyon 307 bin dolar oldu.

Turizm gelirinin yüzde 14,5’i Türkiye’yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Bu çeyrekte yapılan harcamaların 9 milyar 714 milyon 687 bin dolarını kişisel harcamalar, 3 milyar 260 milyon 620 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

ZİYARETÇİ SAYISINDAKİ ARTIŞ YAVAŞLADI

Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2023 II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 17,2 artarak 13 milyon 995 bin 495 kişi oldu.

Yılın ilk çeyreğinde ise Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı yüzde 26,8 artmıştı.

İkinci çeyrekte ziyaretçilerin yüzde 12’sini 1 milyon 676 bin 147 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 112 dolar oldu.

Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 83 dolar oldu.

Bu çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 158,2, yeme-içme harcamaları yüzde 45,4, uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 38,6 arttı.

AKRABA ZİYARETİ İKİNCİ SIRADA

Bu çeyrekte ziyaretçiler Türkiye’yi yüzde 69,7 ile en çok “gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler” amacıyla ziyaret etti.

İkinci sırada yüzde 18,6 ile “akraba ve arkadaş ziyareti”, üçüncü sırada ise yüzde 5,1 ile “alışveriş” yer aldı.

Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise Türkiye’ye yüzde 69,7 ile en çok “akraba ve arkadaş ziyareti” amacıyla geldi.

TURİZM GİDERİNDE YÜZDE 67’LİK ARTIŞ

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 67 artarak 1 milyar 766 milyon 639 bin dolar oldu.

Bunun 1 milyar 611 milyon 638 bin dolarını kişisel, 155 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

YURT DIŞINA GİDENLERİN HARCAMASI 63 DOLAR AZALDI

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 72,7 artarak 2 milyon 877 bin 450 kişi oldu.

Bunların kişi başı ortalama harcaması 614 dolar olarak gerçekleşti. Bu harcama 2023’ün ilk çeyreğinde 677 dolar idi.

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