Turizmi elektrik kesintisi çarpar

Bayram sonrası büyük bir çıkış bekleyen ve sezonun en yoğun döneminde olan turizm sektöründe Datça ve Marmaris’te yaşanan elektrik kesintileri yazlıklar ve butik otelleri vurdu.

Sayime BAŞÇI

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Sezonun en yoğun dönemini yaşayan turizm sektöründe, talebin en yüksek olduğu bölgelerden Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri ile Antalya'da yaşanan elektrik kesintileri turizmcileri vurdu. Son üç günden bu yana meydana gelen elektrik kesintileri ve bu kesintilere bağlı olarak yaşanan halkı, özellikle butik oteller ve esnafı zor durumda bıraktı. Sektör temsilcileri özellikle butik otellerin turistleri tahliye etmek zorunda kaldığını aktarırken, Datça bölgesinde sektörün çöktüğünü kaydetti.

KONAKLAMA SEKTÖRÜ ÇÖKTÜ

Özellikle Datça Yarımadası'nda büyük sıkıntı yaşandığını kaydeden Hizmet İhracatçıları Birliği Turizm Sektör Komitesi Üyesi ve turizmci Bülent Bülbüloğlu, “Bölgede tüm konaklama sektörü, hizmet sektörü çökmüş vaziyette. Bir kere dördüncü gün oldu. Önceki gün daha iyiydi ama otelleri boşalttılar. Elektrik yok. Gıdalar bozuldu. Kasabı manavı herkes perişan oldu. Özellikle iç turizmi, yazlıkçıları, küçük otelleri çok etkiledi diyebiliriz” değerlendirmesini yaptı.

Altyapı yetersiz

Kesintilerin yaşandığı bölgede butik otellerin yoğun olduğunu kaydeden Bülbüloğlu, dış pazarı etkileyecek seviyede bir krizin yaşanmadığını aktardı. Tedarikçi şirket kesintilerin sebebini aşırı sıcaklar yoğun klima ve soğutucu kullanımı olarak açıklarken, belediyelerden ise Aydın, Denizli ve Muğla'nın altyapısından sorumlu ADM Elektrik'in yıllar öncesinden kurulan altyapısını acilen güncellemesi, gerekli ekipman, personel ve yedek parça gibi önlemleri alması gerektiği kaydedildi.