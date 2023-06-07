Türkiye KKTC’ye 9,5 milyar TL kredi sağlayacak

Türkiye, 2023 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) reform eylemlerini gerçekleştirme ve yerel bütçe açığını azaltma amaçlı 6,4 milyar TL'si hibe nitelikli olmak üzere toplam 9,5 milyar TL kredi sağlayacak.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan milletlerarası anlaşmaya göre, 6.4 milyar TL’lik hibe nitelikli kredinin 3,89 milyar TL’si altyapı ve reel sektör projelerine, 2,3 milyar TL’si savunmak ödeneklerine ve 200.1 milyon TL’si de faaliyet ödeneklerine yönlendirilecek.

Türkiye, 2023 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) reform eylemlerini gerçekleştirme ve yerel bütçe açığını azaltma amaçlı 6,4 milyar TL’si hibe nitelikli olmak üzere toplam 9,5 milyar TL kredi sağlayacak.

Toplam 9,5 milyar TL kredinin 3.1 milyar TL’lik bölümünün ise 1.6 milyar TL’si cari bütçe açığı, 1.3 milyar TL’si reform destekleme ödeneği ve 200 milyon TL’si de kamu sektöründe diğer harcamalar için kullanılacak. (REUTERS)