Türkiye’de sera gazı emisyonunda tehlikeli artış

Türkiye'de toplam ve kişi başı sera gazı emisyonunda artış 2021 yılında da devam etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TÜİK, 2021 yılına ait ‘sera gazı emisyon istatistikleri’ni yayımladı.

Sera gazı envanteri sonuçlarına göre, 2021 yılı toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre yüzde 7,7 artarak 564,4 milyon ton (Mt) CO2 eşdeğeri (eşd.) olarak hesaplandı.

Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılında 4 ton CO2 eşd., 2020 yılında 6,3 ton CO2 eşd. ve 2021 yılında 6,7 ton CO2 eşd. olarak hesaplandı.



ENERJİ SEKTÖRÜ İLK SIRADA

Toplam sera gazı emisyonlarında 2021 yılında CO2 eşd. olarak en büyük payı yüzde 71,3 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken bunu sırasıyla yüzde 13,3 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 12,8 ile tarım ve yüzde 2,6 ile atık sektörü takip etti.

Enerji sektörü emisyonları 2021 yılında, 1990 yılına göre yüzde 188,4 bir önceki yıla göre ise yüzde 9,8 artarak 402,5 Mt CO2 eşd. olarak hesaplandı. Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı emisyonları 1990 yılına göre yüzde 228,7 ve bir önceki yıla göre yüzde 10,6 artarak 75,1 Mt CO2 eşd. olarak hesaplandı.

Tarım sektörü emisyonları 2021 yılında, 1990 yılına göre yüzde 56,5 artmakla beraber bir önceki yıla göre yüzde 1,5 azalarak 72,1 Mt CO2 eşd. olarak hesaplandı. Atık sektörü emisyonları ise 1990 yılına göre yüzde 32,6 artmakla beraber bir önceki yıla göre yüzde 9,9 azalarak 14,7 Mt CO2 eşd. olarak hesaplandı.



CO2 EMİSYONLARINDA ENERJİ ZİRVEDE

Toplam CO2 emisyonlarının 2021 yılında yüzde 32,7’si elektrik ve ısı üretiminden olmak üzere yüzde 85,2’si enerji sektöründen, yüzde 14,5’i endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen, yüzde 0,3’ü ise tarım ve atık sektörlerinden kaynaklandı.

CH4 emisyonlarının yüzde 61,4’ü tarım, yüzde 19,3’ü enerji, yüzde 19,3’ü atık ve yüzde 0,03’ü endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen(1); N2O emisyonlarının ise yüzde 78’i tarım, yüzde 11,1’i enerji, yüzde 5,9’u atık ve yüzde 5’i de endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen kaynaklandı.

Sera gazı emisyon istatistikleri haber bülteninde, enerji, endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, tarım ve atık sektörlerinden kaynaklanan, doğrudan sera gazları olan karbondioksit (CO2), metan (CH4), diazotmonoksit (N2O) ve florlu gazlar (F-gazlar) kapsanıyor.

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası'nın 786,8 ton altını nerede saklanıyor?

İlginizi Çekebilir Hava kirliliği ile ilgili ürküten araştırma