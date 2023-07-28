TÜRKONFED: İkinci çeyrekte 10 işletmeden 8’i krediye erişemedi

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun hazırladığı anket, iş dünyasının finansmana erişim sorunun sürdüğünü ortaya koydu. Kredi süreçlerinde sorun yaşayanların oranı yılın ilk çeyreğinde yüzde 85 iken ikinci çeyrekte yüzde 95'e yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Finansmana Erişim Anketi'nin 2023 Nisan-Haziran dönemini kapsayan sonuçlarını yayınladı.

Ankete göre, her 10 işletmeden 8'i ikinci çeyrekte krediye erişemedi.

Finans kurumları ile kredi süreçlerinde sorun yaşadığını belirtenlerin oranı yılın ilk çeyreğinde yüzde 85 iken ikinci çeyrekte yüzde 95'e yükseldi.

Yeni kredi limiti alamadığını söyleyen iş insanlarının oranı ise yüzde 86'lık artışla yüzde 15'ten yüzde 28'e çıktı.

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 15 olan bankalardan kredi alma süreçlerinde sorun yaşamayanların oranı, ikinci çeyrekte yüzde 5'e kadar düştü.

10 KİŞİDEN 6’SI EYT İÇİN AÇIKLANAN KGF PAKETİNE ERİŞEMİYOR

İş dünyasının öncelikli gündemlerinden birini de EYT oluşturdu.

Neredeyse her iki katılımcıdan biri (yüzde 48,9) EYT maliyetlerini yönetmekte zorlandığını söyledi. Bu oran ilk çeyrekte yüzde 39 olarak ölçülmüştü.

Her 10 iş insanından 6'sı EYT için açıklanan KGF paketinin banka kredilerine erişimlerini kolaylaştırmadığını ifade etti.

İlk çeyrekte KGF'yi yetersiz bulanların oranı yüzde 85 iken bu oran ikinci çeyrekte yüzde 92,2 oldu. İlk çeyrekte yüzde 74 olan KGF paketlerinin krediye erişimi kolaylaştırmadığını düşünenlerin oranı da ikinci çeyrekte yüzde 83'e yükseldi.

EKONOMİ YÖNETİMİNE KARŞI TEMKİNLİ İYİMSERLER

Katılımcılara ayrıca Merkez Bankası, BDDK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2022 yılından itibaren aldığı kararların işletmelerine etkileri hakkında düşünceleri de soruldu.

İş insanlarının yüzde 90'ı makroihtiyati tedbirlerin ve finansal regülasyonların işletmelerini olumsuz etkilediğini belirtti. Bu oran ilk çeyrekte yüzde 81'di.

2023'ün ilk çeyreğinde bir sonraki çeyrekte finansmana erişimin zorlaşacağını söyleyenler yüzde 69 iken ikinci çeyrekte bir sonraki dönemde zorlaşma bekleyenlerin oranı yüzde 55 oldu.

Aynı zamanda finansmana erişimdeki zorlukların bir sonraki çeyrekte değişmeyeceğini söyleyenlerin oranı birinci çeyrekte yüzde 23 iken ikinci çeyrekte yüzde 33'e yükseldi.

Öte yandan anket verileri yeni kabine ve ekonomi yönetimine karşı da ılımlı iyimser ama temkinli olarak yaklaşımın hakim olduğunu gösterdi.

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