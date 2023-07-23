TZOB’dan anız yakma uyarısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, anız yangınları konusunda uyarılarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, hasadın yoğunlaştığı bu günlerde birçok bölgede başlayan anız yangınları konusunda görüntülü basın açıklaması yaptı.

Bayraktar, “Bu yangınlar, doğal ve tarımsal ekosistemin tahrip olmasına, organik maddece yetersiz olan topraklarımızın organik madde miktarının azalmasına, toprağın su tutma kapasitesinin azalmasına, su ve toprak erozyonunun artmasına, omurgalı ve omurgasız canlıların yok olmasına kısacası toprağın verimsizleşmesine ve doğanın ölümüne neden oluyor” dedi.

‘ÇİFTÇİ DAHA ÇOK GÜBRE KULLANMAK ZORUNDA KALIR’

Bayraktar açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Anız yangınlarını hava sıcaklıklarının artması ve elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar da tetikliyor. Bu konuda başta yerel yönetimler ve itfaiye olmak üzere ilgili tüm kurumlar tedbirlerini almalıdır. Yollardaki otlar temizlenerek yanıcı materyal kaldırılmalı, yol kenarlarına anız yangınlarının zararlarına ilişkin uyarıcı levhalar asılmalıdır.

2872 sayılı Çevre Kanununa göre idari cezalar olmasına rağmen bazı çiftçilerimiz maalesef anız yakmaya devam ediyor. Toprağın verimini genel olarak topraktaki mineral, gübre ve biyolojik canlılar belirler. Bunlar yakıldığı zaman çiftçimiz daha çok gübre atmak zorunda kalır.

Anız toprağa kazandırıldığı zaman toprağın daha az gübre ihtiyacı olur ve verimde artış yaşanır. Anız yakmakla toprağı işlemek kolaylaşıyor fakat toprağın gücü kayboluyor. Çiftçilerimiz bunun farkında olmalıdır. Toprağa kazandırılmayan anız, daha fazla gübre kullanılmasına yani maliyetin artmasına yol açıyor.

Anız yangınlarında vatandaşlarımızın da duyarlı olması gereklidir. Özellikle yol kenarlarına atılan tam olarak söndürülmeyen izmaritler çiftçilerimizin 1 yıllık emeğinin küle dönmesine neden olabiliyor. Bu yıl buğday ve arpa piyasasında yaşanan olumsuzlukların yanı sıra vatandaşlarımızın da çiftçilerimizin emeğinin yok olmaması için daha dikkatli olması gerekiyor”

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