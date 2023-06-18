TZOB’dan tarım arazisi uyarısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, verimli tarım alanlarının amaç dışı kullanılmaması gerektiğini bildirerek, “Kara yollarını ve şehirlerin gelişimini projelendirirken, verimli tarım arazileri yerine tarıma elverişli olmayan, daha verimsiz arazilerin kullanılmasına özen gösterilmelidir” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, her yıl Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nun kabul edildiği 11 Haziran’ı takip eden ilk pazar gününün Toprak Bayramı olarak kutlandığını anımsattı.

NÜFUS YÜZDE 51 ARTTI, TARIM ALANI YÜZDE 14 AZALDI

Türkiye nüfusu 1990-2022 döneminde yüzde 51 artarken, işlenen tarım alanlarının yüzde 14 azaldığına işaret eden Bayraktar, son yıllarda yapılan çalışmaların işlenen tarım alanlarının artmasını sağladığını bildirdi.

Bayraktar, son dört yılda işlenen tarım alanlarının yüzde 3,2 arttığını aktarırken, “2019 yılında 23 milyon 99 bin hektar olan işlenen tarım alanı 2022 yılında 23 milyon 845 bin hektara ulaşmıştır ancak bu artış hızı yeterli değildir” ifadesini kullandı.

TARIM ARAZİLERİNDEKİ MİRAS SORUNU

Bayraktar, 5 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanan Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile üst üste iki yıl işlenmeyen tarım alanlarının kiralanarak üretime kazandırılmasının amaçlandığına dikkati çekerek, “Ayrıca intikal işlemleri çözülemeyen, satış ve muvafakat edilemeyen arazilerin de kamulaştırılarak satışının sağlanması amaçlanmaktadır. Yıldan yıla uzun vadede artan mirasçılar sonucu tarım arazilerinin önemli kısmı çok hisseli ve içinden çıkılamaz duruma gelmiştir. Bu arazilerde intikal işlemleri yapılamamakta, hisse sayısının fazla olması ile araziyi işlemede sorunlar oluşmaktadır. Kanun bu sorunlara çözüm arayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

ÇİFTÇİYİ TARLADA TUTMA MÜCADELESİ

Gıda fiyatlarının arttığı bir dönemde ülke topraklarının boş bırakılmaması gerektiğini belirten Bayraktar, “Artık ekilmeyen bir karış toprak kalmamalı, verimlilik artırılmalıdır. Dünyanın her yerinde çiftçiyi tarlada tutma mücadelesi verilmektedir. Çiftçiyi toprağına küstüren uygulamalardan kaçınılmalıdır. Nüfusumuzu belli oranda kırsalda tutmanın yollarını mutlaka bulmalıyız” ifadesini kullandı.

Bayraktar, amaç dışı arazi kullanımının önlenmesi gerektiğine de işaret ederek, şunları kaydetti:

“Kara yollarını ve şehirlerin gelişimini projelendirirken, verimli tarım arazileri yerine tarıma elverişli olmayan, daha verimsiz arazilerin kullanılmasına özen gösterilmelidir. Alternatif marjinal tarım arazileri mevcutken, verimli tarım arazileri tarım dışı amaçlarla kullanılmamalı. Birinci sınıf sulamaya uygun tarım arazilerimizin, imara açılmasına asla izin vermemeli, bu arazilerin üzerine sanayi tesisleri, şehirler kurulmamalıdır.” (AA)