Ücretli çalışan sayısı ocakta yüzde 7,8 arttı

TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak 2023’e ilişkin Ücretli Çalışan İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 560 bin 968 kişi iken, 2023 yılı ocak ayında 14 milyon 625 bin 242 kişi oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN SAYISI YÜZDE 18,1 ARTTI

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı ocak ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 4,9, inşaat sektöründe yüzde 18,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 7,9 arttı.

Ocakta ücretli çalışanların sektörlere göre yıllık değişim oranları ise şöyle oldu:

DEPREM NEDENİYLE EKSİK HESAPLANDI

TÜİK’ten yapılan açıklamada ücretli deprem felaketinden etkilenen illerde mücbir sebep ilan edilmesi nedeniyle 2023 Ocak ayına ilişkin hesaplamalarda eksik gözlemler için istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapıldığı belirtildi. Bu yöntemlerle tahmin edilen büyüklüğün toplam içindeki payı yüzde 4,48 oldu.

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