‘Ukrayna’ya giden gemiler askeri hedef’ dedi, buğday fiyatları yükseldi

Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından bugün itibariyle yola çıkacak her geminin askeri yük taşıdığını varsayacağını açıkladı. Açıklama buğday fiyatlarını yükseltti.

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Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları Rusya’nın Karadeniz tahıl anlaşmasından çekilmesinin ardından Ukrayna’nın limanlarına düzenlediği saldırıların küresel arz üzerinde uzun vadeli etkileri olacağı yönünde endişelerle yüzde 1,6 artarak üç haftanın zirvesine yükseldi.

Mısır fiyatları yüzde 1 yükselirken, soya fasulyesi ABD’nin ekim yapılan orta batı bölgesinde sıcak ve yağışsız hava koşulları beklenmesiyle yatay seyretti.

RUSYA’DAN ÜLTİMATOM

Ukrayna’nın tahıl ihracatına devam edebilmek için geçici bir denizyolu güzergahı oluşturduğunu açıklamasının ardından Rusya Ukrayna’nın Karadeniz limanlarından bugün itibariyle yola çıkacak her geminin askeri yük taşıdığını varsayacağını açıkladı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları dün yüzde 8’den fazla yükseldikten sonra bugün yüzde 1,6 artışla 7,39 dolar/bushel yani 271,5 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Buğday fiyatları 7,45 dolar/bushel ile 26 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyeyi kaydetti.

Mısır yüzde 1 artışla 5,58 dolar/bushel yani 219,7 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Soya fasulyesi 14,09 dolar/bushel yani 517,7 dolar/ton seviyesinde belirgin bir değişim göstermedi. (REUTERS)

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