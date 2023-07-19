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Ulaşıma yüzde 35 zam kararı

Akaryakıta üst üste gelen zamlar toplu ulaşıma yansımaya başladı. AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi tam bileti 11,50 TL'ye, indirimli bileti 6,25 TL’ye çıkardı.

Müslüm EVCİ
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Ulaşıma yüzde 35 zam kararı

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın ardından toplu ulaşım ücretlerine gelen zamlardan Kayseri de nasibini aldı.

AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi kentte toplu ulaşıma zam yapıldığını duyurdu. UKOME'den yapılan açıklamada, artan maliyetlere dikkat çekildi.

YÜZDE 35 ZAM YAPILDI

Açıklamada, toplu ulaşımın ana gider kalemleri olan akaryakıt, işçilik, bakım, yedek parçada oluşan fiyat artışları sebebiyle tarife güncellemesi yapmanın toplu ulaşımın sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için gerekli olduğu vurgulandı.

Yüzde 35’lik zammın ardından tam bilet 11,50 TL, indirimli bilet 6,25 TL oldu. Düzenleme ile birlikte aylık abonman kartlardan 150 biniş abonman tam kartı 490 TL olarak belirlendi. 150 biniş abonman indirimli ise 175 TL oldu.

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