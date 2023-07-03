Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı: Bu kış faturalar artabilir

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Çin ekonomisinin hızla güçlenmesi ve sert bir kış yaşanması durumunda enerji fiyatlarında bu kış büyük bir artış görülebileceği uyarısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, enerji fiyatlarının bu kış hızla yükselebileceğini belirtti. Birol, bu durumda hükümetlerin yeniden devreye girip faturaları sübvanse etmek zorunda kalabileceğini söyledi.

BBC’nin Today programına konuşan Birol, birçok Avrupa hükümetinin enerji için Rusya’ya aşırı güvenerek ‘stratejik hata’ yaptığını belirtti. Birol dış politikada kısa vadeli ticari kararlarla Avrupa ülkelerinin gözlerinin bağlandığını söyledi.

Çin ekonomisinin hızla güçlenmesi ve sert bir kış yaşanması durumunda gaz fiyatlarının artarak tüketiciler üzerinde baskı oluşturabileceğini söyleyen Birol, hükümetlerin enerji tasarrufu için baskı yapması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Birol konuşmasında, “Çin ekonomisinin çok güçlü olduğu, piyasalardan çok fazla enerji aldığı ve sert bir kış yaşadığımız bir senaryoda, doğal gaz fiyatlarında güçlü bir yukarı yönlü baskı görebiliriz ve bu da tüketicilere ekstra yük getirecektir” dedi.

ÇİN’DEKİ EKONOMİK AKTİVİTE HIZI İZLENECEK

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından doğalgaz fiyatlarında büyük bir artış gerçekleşmiş, dünya genelinde doğalgaz ve elektrik faturaları yükselmişti.

Öte yandan Çin’de corona virüsü salgını nedeniyle ekonominin duraksaması geçtiğimiz yıllarda enerji talebini sert düşürmüştü.

Birol’a göre Çin’de hızlı toparlanma enerji talebini artıracağı için doğalgaz ve petrol fiyatları da artabilir. Çin’in büyüme hızı bir kaç yıldır azalma trendinde olsa da Covid-19 pandemisine yönelik önlemlerin geçen yıl kaldırılmasının ardından ekonomi bir canlanma yaşıyor.

Öte yandan derecelendirme kuruluşları Çin ekonomisinde dair büyüme öngörülerini düşürüyor.

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