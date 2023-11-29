Venezuela ile Türkiye arasındaki ticarette düşüş

Geçen yıl 1,1 milyar civarında olan ve cumhurbaşkanları tarafından kısa sürede 3 milyar dolara çıkarılması hedeflenen Venezuela ile Türkiye arasındaki ticaret, bu yılın ilk 9 ayında geçen seneye göre yüzde 37 azaldı.

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Türkiye'nin Latin Amerika'da ilişkilerinin en hızlı geliştiği ülke olan Venezuela ile son yıllarda katlanarak artan ikili ticaret hacmi bu yılın ilk üç çeyreği itibarıyla yüzde 37 azaldı.

2019 yılında 150 milyon dolar olan ikili ticaret hacminin geçen yıl 1 milyar doların üzerine çıkmasının ardından, iki ülke cumhurbaşkanları ikili ticaret hacmi hedefinin kısa vadede 3 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

Resmi verilere göre geçen yılın ilk 9 ayında 860 milyona yakın olan ikili ticaret, bu yılın aynı döneminde 547 milyon dolara düştü.

HAMMADDE İTHALATINDA DÜŞÜŞ

VOA Türkçe’nin aktardığına göre, ikili ticaretin azalmasındaki temel neden olarak Türkiye'nin Venezuela'dan yaptığı hammadde ithalatında yaşanan kayıp gösteriliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Venezuela'dan geçen yıl ocak-eylül döneminde yapılan demir ve çelik ithalatı 543 milyon dolarken, bu yılın aynı döneminde 217 milyon dolara geriledi. Türkiye'nin bu yıl Venezuela'dan yaptığı ithalatın yüzde 80,5'ini, 218 milyon dolar büyüklüğündeki “demir ve çelik” başlığı altındaki ürünler oluşturuyor.

Aynı dönemde Venezuela'ya yapılan ihracatsa geçen yıla göre 7 milyon dolar artarak 272 milyon dolar olarak kaydedildi. Türkiye'nin bu yıl Venezuela'ya ihraç ettiği en önemli kalemlerin başında 70 milyon dolarla “hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri” geliyor.

Uzmanlar, Venezuela'nın Türkiye'nin Latin Amerika'daki en önemli ticari ortaklarından biri olduğunu, her ne kadar ikili ticaret hacminde istenen düzeylere ulaşılamamış olunsa da Türkiye'nin bölge ülkelerine ihracatının azaldığı bir dönemde, Venezuela'ya ihracatında kısmi de olsa artış yaşanmasının olumlu olduğunu kaydetti.

Türkiye, Venezuela ile serbest ticaret anlaşması, ticareti geliştirme anlaşması, çifte vergilerin kaldırılması ve son olarak da geçtiğimiz aylarda imzalanan karşılıklı yatırımların teşviki ve korunması anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle iki ülke ticaretinde ulaşılabilecek en yüksek dereceye erişmeye oldukça yakın.

Venezuela ile Türkiye arasında savunma, deniz ve hava ulaşımı, ticaret, finans, eğitim, turizm, tarım, bilim ve teknoloji gibi 40'ın üzerinde alanda işbirliği anlaşması bulunuyor.

Son yıllarda ciddi sosyoekonomik ve siyasi sorunlar yaşansa da Venezuela yaklaşık 300 milyar varil petrol rezerviyle dünya enerji pazarındaki potansiyeli, zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla Latin Amerika'daki en önemli ülkeler arasında yer alıyor.

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