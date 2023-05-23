Yapı ruhsatı verilen bina sayısı ilk çeyrekte yüzde 9,2 azaldı

TÜİK verilerine göre, 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların daire sayısı yüzde 0,7 artarken, bina sayısı yüzde 9,2 ve yüzölçümü yüzde 2,1 azaldı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Birinci Çeyrek: Ocak–Mart, 2023'e ilişkin Yapı İzin İstatistiklerini açıkladı.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı birinci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların daire sayısı yüzde 0,7 artarken, bina sayısı yüzde 9,2 ve yüzölçümü yüzde 2,1 azaldı.

Belediyeler tarafından 2023 yılı birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 26,7 milyon metrekare iken; bunun 14,2 milyon metrekaresi konut, 7,1 milyon metrekaresi konut dışı ve 5,4 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Belediyeler tarafından 2023 yılı birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 16,9 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,5 milyon metrekare ile bir daireli binalar izledi.

YAPI KULANMA İZİNLERİ AZALDI

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı birinci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 10,5, daire sayısı yüzde 19,0 ve yüzölçümü yüzde 17,2 azaldı.

Belediyeler tarafından 2023 yılı birinci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 25,2 milyon metrekare iken; bunun 14,4 milyon metrekaresi konut, 5,2 milyon metrekaresi konut dışı ve 5,7 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Belediyeler tarafından 2023 yılı birinci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 18,7 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,6 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

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