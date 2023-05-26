Yaptırımlar nedeniyle Rus altını Türkiye, Çin ve BAE’ye satılıyor

Batı yaptırımları nedeniyle Rusya'nın geleneksel ihracat yollarının kesilmesi, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve Türkiye'yi Rus altını için yeni bir ticaret merkezi haline getirdi

Sozcu.com.tr

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Batı ülkelerinin yaptırımları sonucunda Rusya’nın geleneksel altın ihracatı rotaları kesildiği için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye ve Çin, Rus altınının ana ticaret merkezleri haline geldi.

Reuters’ın ulaştığı ve 24 Şubat 2022 – 3 Mart 2023 arasında tutulan Rus gümrük kayıtları, Batı ülkeleri Moskova’dan ithalatı yasakladığından beri Rus altını ile ticaret yapan 100’den fazla yabancı şirketin olduğunu ortaya koydu.

Savaşın başladığı 24 Şubat 2022 tarihinden itibaren Rus altınının ana ticaret rotaları şöyle oldu:

LONDRA

Gümrük kayıtlarına göre, Batı’nın ithalat yasakları devreye girmeden önce çok düşük seviyede bir Rus sevkiyatı Londra’ya ulaştı.

ABD bankası JPMorgan’a geçen yıl mart ve nisan aylarında 4,5 milyon dolar değerinde 72,4 kg altın gönderilirken, İsveç firması Loomis mart, mayıs ve haziranda 5,9 milyon dolar değerinde 97,4 kg altın aldı.

Gümrük kayıtları Fransız bankası Societe Generale’in de alıcı olduğunu gösterirken banka yetkilileri bu tür işlemlerin Ukrayna’daki savaştan önce düzenlenmiş borç ödemeleri olduğunu belirtti. JPMorgan sözcüsü ise yorum yapmaktan kaçındı.

BAE

Kayıtlar, Rus altınının BAE’ye ihracatında en büyük rolü oynayan şirketin, Fransız lojistik sağlayıcısı Temis Luxury’nin Dubai şubesi olan Temis Luxury Middle East olduğunu gösterdi.

Bu şirket Şubat 2022 ile 3 Mart 2023 arasında 863 milyon dolar değerinde 15,6 tonluk altın ticareti yaptı. Temis Luxury, altın ticareti konusunda BAE’nin yasa ve düzenlemelerine tamamen uyduğunu söyledi

Temis Luxury’i 820 milyon dolar değerindeki 14,6 ton altınla Körfez devletinin varlık fonuna ait olan Emirates Group şirketi Transguard izledi. Emirates iddiaları reddetti.

Bu şirketleri 8 tonla Shams Gold Trading, 7,5 tonla Privilege Group DMCC, 5,3 tonla Al Aseel Jewellery LLC ve 5,1 tonla Paloma Precious DMCC izledi.

ÇİN

Rusya’nın Hong Kong’a ve Çin anakarasına yaptığı altın sevkiyatlarının neredeyse tamamı Çinli bir lojistik şirketi olan Vpower Finance Security tarafından gerçekleştirildi.

Kayıtlara göre bu şirket, Mayıs 2022 ile Mart 2023 arasında 1,2 milyar dolar değerinde 20,5 ton altın sevkiyatında yer aldı. Vpower Finance Security, yorum taleplerine yanıt vermedi.

TÜRKİYE

Reuters verilerine göre, Türkiye de Rus altın ticaretinde önemli rol oynadı.

Rus olmayan şirketlerin hiçbiri Türkiye’ye birkaç tondan fazla altın sevkiyatı yapmazken gümrük verilerine göre, 24 Şubat 2022 ile 3 Mart 2023 tarihi arasında 1 tondan fazla Rus altını ithal edildi. Kayıtlara göre bu ticarette toplam 8 şirket yer aldı.

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