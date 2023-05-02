Yarısı Bizden kampanyasına başvuru sayısı açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yarısı Bizden kampanyasına bugün itibarıyla toplam başvuru sayısının bina bazında 83 bine ulaştığını açıkladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yarısı Bizden kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurum, “Bugün itibarıyla İstanbul’da 448 bin bağımsız bölüm için şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı bina bazında 83 bine ulaştı. Her bağımsız bölümde 4 vatandaşımızın oturduğunu hesap edersek, 1 milyon 800 bin kardeşimizin yeni yuvası için adım attığını görüyoruz” dedi.

Aynı zamanda İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı olan Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Şile’de bir dizi programa katıldı.

‘1,5 MİLYON RİSKLİ YAPI YENİLENECEK’

İstanbul’da yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili konuşan Kurum, “500 bini Anadolu, 500 bini Avrupa Yakası’nda olan 2 rezerv alan belirledik. Kalan 500 bin konutu da yerinde dönüştürüp, İstanbul’da, riskli 1,5 milyon riskli yapıyı, konutu yenileyeceğiz” dedi.

“750 bin lirasını biz, 750 bin lirasını vatandaşımız 10 yıl vade ile ödeyecek” diyen Kurum, “Bugün itibariyle İstanbul’da 448 bin bağımsız bölüm için şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı bina bazında 83 bine ulaştı. Her bağımsız bölümde 4 vatandaşımızın oturduğunu hesap edersek, 1 milyon 800 bin kardeşimizin yeni yuvası için adım attığını görüyoruz ifadelerini kullandı. (DHA)

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