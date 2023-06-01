Yarısı Bizden kampanyasına başvuru sayısı belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı duyuruya göre, 1 milyon 19 bin 471 bağımsız birim için 269 bin 670 başvuru yapıldı ve 118 bin konutta projelendirme çalışmaları başlatıldı.

Sozcu.com.tr

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yarısı Bizden kampanyası için şu ana kadar uzlaşı sağlanan 108 bin konutta projelendirme çalışmaları başlatıldığını duyurdu.

Kurum, tüm başvuruların inceleneceğini ve çoğunluğun sağlandığı binalarda dönüşüm sürecinin hemen başlayacağını belirtti.

1 MİLYON ÜZERİNDE BAŞVURU

Kurum sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Yarısı Bizden kampanyamızda başvurular sona erdi. 1 milyon 19 bin 471 bağımsız birim için 269 bin 670 başvuru yapıldı. Şu ana kadar uzlaşı sağlanan 118 bin konutta projelendirme çalışmaları başlatıldı.

Tüm başvurular incelenecek, çoğunluğun sağlandığı binalarda dönüşüm süreci hemen başlayacak. İstanbul’umuzu tüm afetlere karşı daha dirençli kılmak için durmadan çalışacağız”

İSTANBUL’DAKİ BAŞVURULAR

Kurum İstanbul ilçeleri ile ilgili başvuru rakamlarını da paylaştı. Buna göre, kampanyaya yapılan başvurular şöyle oldu:

* İstanbul genelinde 90 bin 61 binada 1 milyon 19 bin 471 bağımsız bölümde 269 bin 66 başvuru

* Bahçelievler'de 6 bin 740 binada 94 bin 413 bağımsız bölüm için 26 bin 852 başvuru

* Bağcılar'da 9 bin 14 binada 80 bin 36 bağımsız bölüm için 25 bin 933 başvuru

* Güngören'de 4 bin 463 binada 67 bin 717 bağımsız bölüm için 20 bin 403 başvuru

* Üsküdar'da 5 bin 856 binada 58 bin 919 bağımsız bölüm için 18 bin 577 başvuru

* Fatih'te 5 bin 963 binada 60 bin 160 bağımsız bölüm için 15 bin 608 başvuru

* Avcılar'da 3 bin 369 binada 45 bin 14 bağımsız bölüm için 13 bin 517 başvuru

* Küçükçekmece'de 4 bin 465 binada 53 bin 329 bağımsız bölüm için 13 bin 344 başvuru

* Kartal'da 3 bin 257 binada 42 bin 515 bağımsız bölüm için 12 bin 211 başvuru

* Esenler de 4 bin 242 binada 37 bin 328 bağımsız bölüm için 10 bin 433 başvuru

* Maltepe'de 2 bin 999 binada 45 bin 850 bağımsız bölüm için 10 bin 162 başvuru

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