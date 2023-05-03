Yaş çay alım fiyatı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'de yaptığı mitingde yaş çay alım fiyatını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beklenen yaş çay alım fiyatını açıkladı.

Erdoğan, geçen yıl 7 lira olan çay alım fiyatının bu yıl yüzde 64 artırılarak 11 lira 30 kuruş olduğunu açıkladı.

Çay Üreticileri Meclisi, 2023 yılı yaş çay taban fiyatı ve çay üreticilerinin sorun ve taleplerini dile getirmek üzere 27 Nisan’da yaptıkları eylemde “2023 yılı için üreticiyi hayat pahalılığına karşı koruyacak taban fiyat, 17 artı 1'dir. Destekleme bedeli ile birlikte taban fiyat 18 TL olmalı” demişti.