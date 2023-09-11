Yellen, ABD’nin enflasyonu kontrol edebileceğine güveniyor
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonda istikrarlı bir yavaşlama ve yeni iş arayanların artması nedeniyle enflasyonu kontrol altına alabileceğine olan güveninin arttığını söyledi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkenin istihdam piyasasına büyük bir zarar vermeden enflasyonu kontrol altına alabileceğine olan güveninin arttığını belirtti.
Yellen, enflasyonda istikrarlı bir yavaşlama ve yeni iş arayanların arttığını gösteren verileri memnuniyetle karşıladığını açıkladı.
Yellen’e dün yaptığı konuşmada, ABD’nin tüketici enflasyonu dizginlerken resesyondan kaçınacağına umutlarının devam edip etmediği soruldu. Yellen, “Bu tahmin konusunda kendimi çok iyi hissediyorum” cevabını verdi.
YELLEN VERİLERDEN MEMNUN
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’deki G20 zirvesinden dönerken uçakta yaptığı röportajda konuşan Hazine Bakanı, “Enflasyona dair her türlü veri düşüş yolunda” dedi.
Yellen, ABD’de işsizlik oranının bu yılın başlarında son 50 yılın en düşük seviyelerine ulaşmasından sonra ağustosta arttığını hatırlatarak bu sıçramanın büyük bir işten çıkarma dalgasından kaynaklanmadığı belirtti.
Yellen son olarak Çin’in BRICS grubunun etkiyi artırma çabalarından kaynaklanan olası riskleri küçümseyerek, “G-20 küresel işbirliğinin önde gelen forumu olmaya devam ediyor” dedi.