Yeni vergilere hazır olun

Dar gelirlinin geçim derdi gittikçe büyürken, vergilere yenilerinin ekleneceği belirtildi. İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, “2024’te ya ilave vergi konulacak ya da vergi oranlarında ilave artış olacak” dedi.

Deniz AYHAN

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“2023'te Orta Vadeli Program'a (OVP) göre toplam vergi tahsilatı 4 trilyon 271 milyar TL olacak deniliyor” ifadelerini kullanan Usta, “2024 yılı için ise vergi gelirleri tahsilatının 7 trilyon 408 milyar TL'ye çıkacağı ifade ediliyor. Burada 3 trilyon 137 milyar TL'lik 2023'ten 2024'e geçerken bir vergi artışı var. Bu vergi artışı nereden karşılanacak? Bunların bir kısmı enflasyon. Diğer kısmı yüzde 4'lük bir büyümenin getireceği vergi tahsilatı olacak. Bir kısmı ise bu yılın mayıs ayından itibaren ilave getirilen haksız vergiler konmuştu. KDV artışları, ÖTV artışları gibi” dedi.

HARÇLARA YÜZDE 60 ZAM

Bunların dışında kalan yaklaşık 500 milyar TL'lik bir vergi olduğunu belirten Usta, “Anlayamadığımız yaklaşık 500 milyar TL'lik bir vergi var. Bunun bir kısmı yılın başında yeniden değerleme oranında vergi güncellemeleri oluyor. Bu yıl yeniden değerleme oranının yüzde 60 çıkacağını tahmin ediyorum. Notere gittiğinizde noter harcı, pasaport harcı, yargı harçları gibi birçok vergi ocakta yüzde 60 civarında artırılacak. Ocakta akaryakıttaki ÖTV'ler de bir vergi artışına tabii tutulacak” diye konuştu.

‘Halk haksız vergilerle karşı karşıya'

Erhan Usta, halkın haksız vergilendirmelerle karşı karşıya kalacağını belirterek, “Oysa 2024 için hükümetin enflasyon tahmini yüzde 33. Memura yüzde 15+10 verecek fakat vergi yüzde 60 artırılacak. Bu bir haksızlık. Hâlâ açıklanamayan bir miktar var, onlar da muhtemelen ilave vergiler olacak. Bu ilave vergilerin ne olacağı konusunda hükümetten açıklama bekliyoruz” dedi.