Yüksek Hızlı Tren’e fırçayla temizlik yaptırılan işçi yüksek gerilime kapıldı

İstanbul Söğütlüçeşme'deki YHT'nin ön camını otomatik yıkama ünitesi yerine fırça ve kova ile temizlemesi istenen işçi, yüksek gerilime kapıldı. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, "Buna neden izin verildi" diye sordu.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Söğütlüçeşme İstasyonu’nda Yüksek Hızlı Tren (YHT) setinin makinist kabini ön pencere camını uzun saplı fırça ile temizliğini yapan bir işçi yüksek gerilime kapıldı.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası’ndan yapılan yazılı açıklamada, ağır yaralan işçinin hastanede yoğun bakımda entübe olarak tedavisi sürdüğünü duyurdu.

Açıklamada, “Demiryollarında taşeronlaşmanın, kuralsızlığın bedeli ağır oldu” denildi.

OTOMATİK YIKAMA YERİNE KOVA VE FIRÇAYA DÖNÜLDÜ

Geçmişte otomatik yıkama ünitelerinde temizleme işlemi yapılırken, şimdi ise vagon temizliğinin taşeron firmalara devredildiği belirtilen açıklamada, bir kova ve fırça ile temizlik yapılmaya çalışıldığı; demiryollarında görmezden gelinen bu eksikliklerin ve yanlış uygulamaların bu türlü kazalara yol açtığının altı çizildi.

‘BUNA NEDEN İZİN VERİLDİ?’

Trenlerin temizliğinin, elektrik olmayan tamir-bakım hatlarında yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, şu üç soru soruldu:

“Kazada yaşandığı üzere katener hattı altındaki bu hatta temizlik yapılmasına mevzuata ve İSG/EYS kurallarına uygun olmadığı halde kimler tarafından ve ne şekilde karar verilmiştir

Temizlik firması taşeron çalışanına işbaşı yapmadan önce İSG eğitimi verilmiş midir?

Trene yolcu iniş-binişinin yapıldığı peronda, peronun yüksekliği dikkate alınmadan, enerjisi kesilmemiş bir hatta uzun saplı fırça ile su kullanılarak kabin ön camının temizlenmesinin böyle bir olaya sebebiyet vereceği açıktır. Bu neden öngörülememiş ve engellenmemiştir? Buna neden izin verilmiştir?

Kazayla ilgili EYS risk analiz raporları var mıdır? İdari soruşturmaya başlanılmış mıdır?

Son zamanlarda Kurum ve Sendikaların katılımıyla yapılması gereken İSG Risk Belirleme toplantıları neden yapılmamaktadır?”

‘YÜKSEK GERİLİMDEN İZOLE EDİLMİŞ YOLLAR YAPILMALI’

İstanbul'un iki merkez tren garı olan Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının ulusal ve uluslararası demiryolu işletmeciliğine kapalı olmasının, tren setlerinin park edeceği alanları ortadan kaldırdığı, manevra yapmanın alan darlığından dolayı oldukça zorlaştığı belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi:

“Bu durumlar YHT işletmeciliğinin istenen sefer sıklığında yapılamamasına neden olduğu gibi son yaşanan olayda da görüleceği gibi tren temizliğinin ve bakımının yapılacağı atölye ve tesisin olmaması trenlerin bakımının yapılmadan sefere çıkmasına ortam hazırlamaktadır.

Trenlerin bakım ve ikmallerinin yapılacağı yüksek gerilimden izole edilmiş yollar olması gerekmektedir.”